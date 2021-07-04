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Воскресенье, 4 июля, 2021
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Орловский вуз не станет дискриминировать невакцинированных студентов

Никита Брыкин
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Главврач студенческой поликлиники ОГУ им. И.С. Тургенева Александр Котов рассказал о вакцинации студентов, пишет портал Орелтаймс.

Медик пояснил, что в данном случае речь идет о праве выбора каждого. По его словам, в локальных нормативных актах о правилах заселения в общежития отсутствуют изменения, которые касаются данного пункта.

«При заселении в общежитие требуется наличие флюорографии, обязательных прививок и отсутствие каких-либо заболеваний на момент заселения», – отметил Котов.

Подчеркивается, что иностранным гражданам для заселения потребуется иметь ПЦР-тесты на 3-5 сутки и прохождение изоляции на две недели или до получения отрицательного теста.

Главврач подчеркнул, что вуз не планирует вводить требование, согласно которому в общежития заселят только вакцинированных от коронавируса студентов или имеющих медотвод.

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