Орловский губернатор Клычков поговорил с главой Минстроя о «Титанике»

Глава Орловской области Андрей Клычков встретился с главой Минстроя Иреком Файзуллиным, пишут Орловские новости.

Сообщается, что они обсудили завершение строительства многопрофильного медицинского центра в Орле, которого также называют «Орловским Титаником».

На сайте министерства подчеркивается, что для этого проводятся еженедельные совещания по анализу выдаваемых замечаний и урегулированию возникающих вопросов.

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Клычков, в свою очередь, подчеркнул, что повестка дня получилась насыщенной, и ему удалось достичь договоренностей о дополнительной проработке и помощи со стороны ведомства.