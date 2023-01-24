Вторник, 24 января, 2023
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Орловский доброволец вернулся с СВО и прямиком направился к Клычкову

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Уроженец Орловской области вернулся из зоны проведения спецоперации и пришел в администрацию к губернатору Андрею Клычков, написали Орловские новости.

Он находился на передовой почти полгода в качестве добровольца и получил отпуск, увидеться с семьей.

«Это необходимо для поднятия боевого духа. Отдохнули. Настроение хорошее… Мы чувствуем, наш тыл надежен, крепок. Нас помнят, в нас верят, в нас нуждаются!» – подчеркнул военный.

Клычков подчеркнул, что поддержка участников боевых действий остается основной общей задачей. Власти планируют отправлять им по два-три гуманитарных конвоя в неделю.

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