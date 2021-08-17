Орловских студентов решили не отстранять от обучения без прививки

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Руководитель орловского департамента образования Татьяна Крымова высказалась о посещении занятий студентами, не прошедшими вакцинацию от коронавируса, пишут Орловские новости.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки посоветовало вузам отстранить непривитых студентов от очного обучения и отделить их от привитых во время экзаменов.

Орловская чиновница отметила, что студенты смогут пройти вакцинацию на добровольной основе.

«Ограничений для тех, кто не прошел вакцинацию не будет», – пояснила Крымова.

По ее словам, со студентами проводится разъяснительная работа. Их ждет очное обучение.