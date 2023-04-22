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Воскресенье, 23 апреля, 2023

Опубликовано видео, снятое с Соборной колокольни Рязанского кремля

Видео, снятое с колокольни Рязанского кремля, опубликовал телеграм-канал «Затерянная Рязань».

Экскурсии на колокольню возобновились после долгого перерыва по благославению митрополита Рязанского и Михайловского Марка. Пока речь идёт о двух днях: 22 и 23 апреля. Но, если экскурсии будут пользоваться спросом, их могут сделать ежедневными.

По словам автора сообщения, желающих посетить колокольню — море.

7info ранее публиковало видео, снятое в Кремле с коптера.

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