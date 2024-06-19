Опубликовано видео с места стрельбы на заводе в Рязани

Следственный комитет России опубликовал оперативное видео, сделанное на месте стрельбы в Рязани.

По данным ведомства, 18 июня житель Скопинского района во время конфликта произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в работников предприятия. От полученного ранения женщина умерла на месте, мужчина госпитализирован.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).

О ходе расследования поручил доложить председатель Следкома Александр Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в помещении АО «Рязаньмонтажзаготовка». Женщина погибла от выстрела в голову.

По данным телеграм-канала «Усы Куракиной», стрельбу открыл 66-летний бизнесмен из Скопина. Он убил бухгалтера предприятия и ранил руководителя предприятия, своего племянника. Стрелявший сам сдался правоохранителям.

ЧП случилось на улице Западной. Раненый мужчина находится в реанимации.