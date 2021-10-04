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Понедельник, 4 октября, 2021
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Опубликовано видео нападения продавщицы подмосковного «Магнита» на двух мужчин в подсобке

Александр Ильин
Опубликовано видео нападения продавщицы подмосковного «Магнита» на двух мужчин в подсобке
Фото: LIFE

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В Подмосковном Домодедово сотрудница магазина «Магнит» напала в подсобке на двух мужчин. Видео из залитого кровью помещения публикует «Life».

По данным источника, продавщица заподозрила двух молодых людей в краже, заперла их в подсобке и избила дубинкой. На опубликованных кадрах видно, как женщина держит за воротник одного из пострадавших, другой зовёт на помощь. Оба мужчины и весь пол залиты кровью. 

Как выяснили прибывшие на место сотрудники полиции, двое мужчин пришли в магазин в состоянии алкогольного опьянения. Продавщица увела их в подсобку, где один из них упал на пол и рассёк себе лоб. Дубинка же была применена в целях самообороны. 

На двух мужчин составлен протокол о мелком хулиганстве. 

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