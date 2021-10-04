Опубликовано видео нападения продавщицы подмосковного «Магнита» на двух мужчин в подсобке

В Подмосковном Домодедово сотрудница магазина «Магнит» напала в подсобке на двух мужчин. Видео из залитого кровью помещения публикует «Life».

По данным источника, продавщица заподозрила двух молодых людей в краже, заперла их в подсобке и избила дубинкой. На опубликованных кадрах видно, как женщина держит за воротник одного из пострадавших, другой зовёт на помощь. Оба мужчины и весь пол залиты кровью.

Как выяснили прибывшие на место сотрудники полиции, двое мужчин пришли в магазин в состоянии алкогольного опьянения. Продавщица увела их в подсобку, где один из них упал на пол и рассёк себе лоб. Дубинка же была применена в целях самообороны.

На двух мужчин составлен протокол о мелком хулиганстве.