Суббота, 15 июля, 2023
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Опубликовано видео допроса лидера группировки, которой заказали убийство Собчак и Симоньян

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В распоряжении telegram-канала RT появилось видео допроса лидера неонацистской группировки, которой спецслужбы Украины, по предварительной информации, заказали убийство журналисток Маргариты Симоньян и Ксении Собчак.

Задержанный — Михаил Балашов, житель Москвы. По его словам, он проводил разведку по месту жительства Симоньян. За это задержанный получил деньги. Затем куратор должен был оставить ему оружие, но мужчина был пойман сотрудниками ФСБ.

Напомним, ранее стало известно, что членов неонацистской группировки «Параграф-88» задержали 15 июля в Москве и в Рязанской области. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ. Им обещали вознаграждение — 1,5 млн рублей за каждое убийство.

У неонацистов изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.

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