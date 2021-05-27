Опубликована средняя зарплата сварщика в Рязанской области

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Накануне Дня сварщика сервис по поиску работы HeadHunter проинформировал, сколько зарабатывают сварщики в Рязани.

С начала года регионе открыто более 200 вакансий сварщиков. На сегодняшний день это одна из самых востребованных рабочих специальностей у рязанцев.

57% вакансий для сварщиков – это работа вахтовым методом. Чаще всего сварщики требуются металлургические, машиностроительные и строительные компании.

Более половины компаний ждут кандидатов с опытом работы от 1 до 3 лет, 26% — готовы рассмотреть претендентов с опытом от 3 до 6 лет. Среди соискателей преобладают сварщики со стажем более шести лет – им принадлежит 61% резюме.

Подавляющее большинство соискателей-сварщиков – мужчины. Но тем не менее с начала года на hh.ru в Рязанской области было открыто 3 резюме сварщиков-женщин.

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях сварщиков составляет 72 тысячи рублей, средняя ожидаемая зарплата, указанная в резюме, – 105 тысяч рублей.

Одни из самых распространенных требований работодателей к сварщикам – наличие удостоверения НАКС и навык чтения чертежей.