Опубликована программа празднования Дня Победы в Рязани

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Администрация Рязани обнародовала программу празднования Дня Победы. Жителей и гостей города ждут более 20 мероприятий.

1 — 31 мая

10.00 — Фотовыставка «Они ковали Победу» в Рязанском музее путешественников.

3 мая — 22 мая

Фотовыставка «Мы – дети, внуки, правнуки Победы» в Лесопарке.

3 мая — 3 июня

Фотовыставка «Мой город во время Второй мировой войны» в библиотеке имени С.А. Есенина

4 — 29 мая

Выставка детского рисунка «Победы нашей негасимый свет» в библиотеке имени С.А. Есенина

4 мая — 7 мая

Всероссийская акция «Вахта Памяти» на мемориальных комплексах, памятниках и воинских захоронениях

6 мая

12.00 — Фотовыставка «Этих дней не смолкнет слава» в библиотеке имени С.А. Есенина

6 мая

12.00 — Виртуальная экскурсия «Рязань прифронтовая (1941-1945)» в группах «ВКонтакте» МБУК «ЦСДБ города Рязани» и библиотеки-филиала №2 ЦСДБ г. Рязани

7 мая

10.00 — Возложение цветов к памятнику морякам-рязанцам в парке морской славы

8 мая

15.00 — 19.00 — Победная маевка в зеленой зоне за остановкой «Дом художника»

9 мая

8.00 — «Вспомним всех поименно», региональная акция на территории Скорбященского мемориального комплекса

9.30 — Возложение гирлянды памяти и цветов на территории Скорбященского мемориального комплекса, Ленинградского кладбища

10.00 — Уличная выставка «Лица войны» на улице Почтовой

11.00 — Церемония возложения цветов и гирлянд Воинской славы на площади Победы

11.20 — Мобильный десант. Коллективы на стилизованных автомобилях с тематическим звуковым сопровождением разъезжаются по городским улицам для создания атмосферы праздника. Старт от площади Победы

14.00 — Патриотическая акция «Парк Победы» в Лесопарке и ЦПКиО

14.00 — Торжественный кинопоказ «Звезда», посвященный Дню Победы по адресу Новоселов, д. 13

18.00 — Встреча батальона курсантов РГВВДКУ по возвращении с парада в Москве. Вручение курсантам памятных знаков на площади Победы

18.00 — «Вальс Победы» в парке имени Ю.А. Гагарина

18.00 — Всероссийская акция «Синий платочек» в Рязанской областной филармонии

18.45 — Передача Знамени Победы молодому поколению, акция на площади Победы

19.00 — Всероссийская минута молчания на площади Победы

22.00 — Праздничный салют, территории города Рязани