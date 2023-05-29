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Опубликована программа открытия фестивального лета в рязанском Торговом городке 1 июня

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Опубликована программа открытия фестивального лета в рязанском Торговом городе. Открытие состоится 1 июня.

13:00 — 14:00 Презентация резиденции рязанских брендов «Торговый городок»
13:00 — 20:00 Кафетерий с блюдами от рязанских гастрономических проектов
13:00 — 20:00 Выставка советской автоклассики
14:00 — 20:00 Магазин рязанских брендов
14:00 — 20:00 Лекторий о советской архитектуре, развитии народных промыслов и креативных индустриях
14:00 — 18:00 Мастер-классы по народным художественным промыслам Рязанской области
14:00 — 20:00 Детские интерактивы со сладкими угощениями
14:00 — 20:00 Советские игры для всей семьи
14:00 — 20:00 Тематические локации для памятных фото
14:00 — 20:00 Почта Торгового городка при поддержке АО «Почта России»

Танцевальная площадка:
15:00 — 16:00 выступление джазовой группы Transformer
18:00 — 19:00 выступление кавер-группы Timers
19:00 — 20:00 выступление кавер-группы «Хулиганы»

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