Опубликована программа открытия фестивального лета в рязанском Торговом городке 1 июня

Опубликована программа открытия фестивального лета в рязанском Торговом городе. Открытие состоится 1 июня.

13:00 — 14:00 Презентация резиденции рязанских брендов «Торговый городок»

13:00 — 20:00 Кафетерий с блюдами от рязанских гастрономических проектов

13:00 — 20:00 Выставка советской автоклассики

14:00 — 20:00 Магазин рязанских брендов

14:00 — 20:00 Лекторий о советской архитектуре, развитии народных промыслов и креативных индустриях

14:00 — 18:00 Мастер-классы по народным художественным промыслам Рязанской области

14:00 — 20:00 Детские интерактивы со сладкими угощениями

14:00 — 20:00 Советские игры для всей семьи

14:00 — 20:00 Тематические локации для памятных фото

14:00 — 20:00 Почта Торгового городка при поддержке АО «Почта России»

Танцевальная площадка:

15:00 — 16:00 выступление джазовой группы Transformer

18:00 — 19:00 выступление кавер-группы Timers

19:00 — 20:00 выступление кавер-группы «Хулиганы»

Возрастное ограничение 6+