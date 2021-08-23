Опубликована программа фестиваля «Рязанские смотрины»

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XVIII Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины» пройдет в Рязани с 11 по 15 сентября. В 2021 году биеннале исполняется тридцать два года. Впервые оно состоялось в 1989 году. За это время «Рязанские смотрины» стали одним из самых популярных и любимых фестивалей среди кукольников и зрителей из разных городов России, СНГ, а также стран дальнего зарубежья. На данный момент это старейший и самый крупный Международный фестиваль театров кукол на пространстве бывшего СССР.

«Рязанские смотрины» принимают театры кукол всех форм: театры предметов, масок, теней, кукол всех систем и разновидностей.

За эти годы на биеннале было показано более 500 спектаклей. Показы посетили свыше 77 тысяч зрителей. В программах фестивалях были представлены ведущие театры страны и мира. Среди участников были кукольники из Белоруссии, Эстонии, Казахстана, Украины, Армении, Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Словении, Болгарии, Хорватии, Германии, Испании, Италии, Англии, Австрии, Франции, Швеции, Норвегии, Нидерландов, Дании, Бразилии, Португалии, Израиля, Ирана, Японии, Австралии, США, ЮАР и Аргентины.

Лучшие спектакли известных российских театров кукол и интереснейшие постановки зарубежных коллег украшали афишу фестиваля. Практически все лауреаты Национальной театральной Премии «Золотая маска» в номинации «Театр кукол» сначала представляют свои спектакли в программе фестиваля «Рязанские смотрины». В общей сложности за время своего существования фестиваль принял порядка 120 ведущих театров России и ближнего зарубежья, а также более 50 иностранных коллективов и гостей со всего мира. Можно смело заявить, что фестиваль «Рязанские смотрины 2019» объединил 5 континентов Земли.

Не смотря на почтенный возраст и статус, биеннале сохраняет энергию, драйв и страсть к эксперименту, свойственную юным. Фактически у «Смотрин» нет возрастных ограничений. Фестиваль интересен зрителю любого возраста: от 0+ и до бесконечности. В то же время, сам форум в этом году получит символический «аттестат зрелости», поскольку состоится в восемнадцатый раз. Для организаторов это стало поводом, с одной стороны, обратить особое внимание на спектакли театров кукол для взрослой аудитории, а с другой, для размышлений на тему, как подобные рубежи могут влиять на жизнь форума. «Совершеннолетие» отметят, в том числе, торжественным вручением «паспорта участника». Каждый кукольник, посетивший биеннале, сможет смело заявить: «Я гражданин “Рязанских смотрин»!»





Участниками XVIII Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины», который пройдет с 11 по 15 сентября в Рязани, станут:

Театр кукол Республики Карелия, спектакль «О рыбаке и рыбке».

Рязанский театр кукол, спектакли «Маленькие трагедии» и «Как научить дракона летать».

Большой театр кукол (Санкт-Петербург), спектакль «Похороните меня за плинтусом».

Иркутский областной театр кукол «Аистенок», спектакли «Бетховен. Разговорные тетради» и «В движении стихий».

Театр кукол «Гулливер» (Курган), спектакль «Мой папа – птиц».

Гродненский областной театр кукол (Белоруссия), спектакль «Локис».

Негосударственное учреждение культуры — театр «Карабаска» (Пермь), спектакль «ШексПир во время чумы, или трагедия шутов».

Тольяттинский театр кукол, спектакль «Повесть временных лет».

ГАЦТК им. С.В. Образцова, спектакль «Сказка о царе Салтане».

Дагестанский государственный театр кукол, спектакль «Одиссей. Путь домой».

Московский областной государственный театр кукол, спектакль «Русалочка».

Калининградский театр кукол, спектакль «Медведь».

Пензенский областной театр «Кукольный дом», спектакль «Самый лучший папа».

Красноярский театр кукол, спектакль «Егоркина былина».

Театр и ремесленная мастерская «Петрушкина Слобода» (Мытищи), спектакль «Сказ про Сеньку Малину, вечну льдину и мандарину».

Екатеринбургский театр кукол, спектакль «Собака камень».

Театр Karlsson Haus (Санкт-Петербург), спектакль «Девочка со спичками».

Луганский академический театр кукол (ЛНР), спектакль «Идущая к морю».

Челябинский театр кукол, спектакль «Каштанка».

В рамках фестиваля пройдет премьера спектакля-лаборатории «Тихая песня Луны», который станет результатом работы международной творческой школы-лаборатории для молодых артистов-кукольников «Луна для всех одна». Готовить эту работу в течение 10 дней на базе Рязанского театра кукол будет интернациональная команда под руководством неоднократного лауреата Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска» Бориса Константинова, режиссера, драматурга, актера и педагога. Проект осуществляется Рязанским отделением СТД РФ с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», при информационной поддержке СТД РФ и Российского центра UNIMA.

Спектакли фестиваля пройдут на пяти сценических площадках города: на малой и большой сценах Рязанского театра кукол, на малой сцене Рязанского театра драмы, на сценах Рязанского театра юного зрителя и Рязанской областной филармонии. А так же, один из спектаклей – постановка «В движении стихий» Иркутского областного театра кукол «Аистенок» — пройдет на территории Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника (в Рязанском Кремле).

«Рязанские смотрины» — это праздник творчества. Фестиваль не имеет конкурсной основы. Все участники и партнёры смотра получат именные дипломы-гравюры, созданные Заслуженным художником РФ Михаилом Шелковенко, и призы фестиваля, созданные главным художником Рязанского театра кукол Анной Репиной, с изображением Петрушки. Кроме того, каждый участник фестиваля имеет право учредить и вручить на церемонии закрытия свой приз в любой им самим придуманной номинации.

Фестиваль пройдет при поддержке Правительства Рязанской области, Министерства культуры РФ, Министерства культуры и туризма Рязанской области, Союза Театральных Деятелей Российской Федерации, Рязанского театра кукол, а так же Российского Центра UNIMA.

Отметим, что РИА «7 новостей» традиционно является информационным партнёром «Рязанских смотрин».