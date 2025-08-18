Опубликован рейтинг управляющих компаний Рязанского района за II квартал 2025 года

12 управляющих компаний Рязанского района получили оценку по итогам работы во II квартале 2025 года. Рейтинг публикует Госжилинспекция Рязанской области.

В «зеленую» зону попали три компании: ООО «УК «Мервинский», ООО «РГО», ООО «УК «Лидер». «Желтую» зону заняли 6 управляющих компаний: ООО УК «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ЖКХ», ООО «ГОРОД КОМФОРТА», ООО «УК ЛАЙФ», ООО «РЭКС», ООО «МЕГАСТРОЙ-СЕРВИС», ООО «ГОРИЗОНТ».

Наименьшие баллы получили три управляющие компании Рязанского района. В «красной» зоне ООО «Водолей», МУП ЖКХ «Быт», ООО «УК «Олимп-Сервис».

Среди критерий рейтинга значатся: предписания от ГЖИ и качество их отработки, отсутствие задолженностей перед поставщиками коммунальных услуг, полнота размещения информации в ГИС ЖКХ, использование цифровых инструментов для проведения собрания собственников, а также платформ обратной связи.