Понедельник, 18 августа, 2025
14.9 C
Рязань
Общество

Опубликован рейтинг управляющих компаний Рязанского района за II квартал 2025 года

Анастасия Мериакри
Изображение от rawpixel.com на Freepik

12 управляющих компаний Рязанского района получили оценку по итогам работы во II квартале 2025 года. Рейтинг публикует Госжилинспекция Рязанской области.

В «зеленую» зону попали три компании: ООО «УК «Мервинский», ООО «РГО», ООО «УК «Лидер». «Желтую» зону заняли 6 управляющих компаний: ООО УК «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ЖКХ», ООО «ГОРОД КОМФОРТА», ООО «УК ЛАЙФ», ООО «РЭКС», ООО «МЕГАСТРОЙ-СЕРВИС», ООО «ГОРИЗОНТ».

Наименьшие баллы получили три управляющие компании Рязанского района. В «красной» зоне ООО «Водолей», МУП ЖКХ «Быт», ООО «УК «Олимп-Сервис».

Среди критерий рейтинга значатся: предписания от ГЖИ и качество их отработки, отсутствие задолженностей перед поставщиками коммунальных услуг, полнота размещения информации в ГИС ЖКХ, использование цифровых инструментов для проведения собрания собственников, а также платформ обратной связи.

Самые читаемые материалы

Культура и события

Рязань масштабно отпразднует 930-летие: полная программа мероприятий

Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.
Новости мира

Зеленский публично отверг план Трампа и выдвинул свои условия

На совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе Владимир Зеленский публично отверг ключевые пункты мирного плана президента США Дональда Трампа
Происшествия

Опубликованы кадры с места ЧП в Рязанской области

По последним данным на предприятии погибло 11 человек. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек.
Новости России

Мария Захарова: Россия предупреждала, что этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение главы МИД Венгрии Петер Сийярто о том, что Украина атаковала ведущий в Венгрию нефтепровод из-за чего поставки нефти в страну остановлены.
Новости России

Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы.

Последние новости

Общество

В Рязани массово снизят подачу воды 19 августа

В связи с ремонтными работами на водопроводе c 19.08.2025 11:00 до 20.08.2025 06:00 будет снижена подача холодной воды до 1,5 атм.
Общество

Трусова опубликовала первое после родов видео с тренировки

Первая тренировка после родов, по словам фигуристки, была долгожданной и проверочной, с чего стоит начать восстановление.
Происшествия

Человек выпал из окна в Рязани

Из дома по улице Есенина из окна верхнего этажа выпал человек. По информации очевидцев, пострадавший не имеет признаков жизни.
Происшествия

Количество погибших возросло до 24 человек в результате ЧП в Рязанской области

В стационарах Рязани и Москвы находятся 30 человек, 103 пациента проходят амбулаторное лечение.
Общество

В Рязани переименовали три остановки общественного транспорта

Рабочая группа по рассмотрению предложений о присвоении, изменении наименований остановочных пунктах города Рязани утвердила новые названия трех остановок общественного транспорта.
Происшествия

У пострадавших в результате ЧП в Рязанской области выявлены акубаротравмы и тугоухость

Все пациенты, доставленные в Рязанскую ОКБ, находятся в удовлетворительном состоянии. Их уже перевели из реанимации в профильные отделения, где они продолжают получать необходимое лечение.
Общество

Аркадий Фомин посетил в больнице пострадавших в результате ЧП в Шиловском районе

Все пациенты в удовлетворительном состоянии, переведены в профильные отделения и проходят комплексные процедуры, в восстановлении помогают не только медики, но и психологи.
Общество

Филиал национального центра «Россия» появится у Лесопарка в Рязани

В рамках проекта реконструируют Сад Юннатов: создадут новые оранжереи, отреставрируют забор и входную группу, восстановят и расширят водоем.