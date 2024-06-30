Опубликован лунный посевной календарь дачника и садовода с 1 по 7 июля

Сайт Aif.ru представил лунный посевной календарь для дачников и садоводов на период с 1 по 7 июля 2024 года.

На этой неделе ожидается новолуние, которое выпадает на прохождение Луны через зодиакальный знак Рака. Это именно тот день двенадцатилетнего цикла, когда новолуние не считается неблагоприятным периодом для работы с растениями и землёй.

1–2 июля: убывающая Луна в Тельце.

В эти дни рекомендуется провести ревизию грядок с морковью и свеклой. При необходимости следует проредить всходы, оставив только самые сильные растения. Не стоит пренебрегать этой работой и жалеть об удаляемых растениях, так как сильные растения порадуют вас хорошей отдачей, особенно размером и качеством корнеплодов.

3–4 июля: убывающая Луна в Близнецах.

В эти дни можно заготавливать (нарезать) черенки ягодных кустарников для укоренения. Стоит выбирать здоровые и сильные растения без повреждений и признаков болезней. Однако не следует нарезать черенки у великовозрастных растений, даже если они подходят по остальным параметрам.

5 июля: убывающая Луна в Раке.

В этот день можно собирать ранний урожай — сверхранние сорта томатов, картофеля и зеленных культур. Важно помнить, что они непригодны для длительного хранения (кроме зеленных), но отлично подходят для быстрого потребления и первых заготовок на зиму.

6 июля: Луна в Раке, новолуние.

В этот день рекомендуется выкапывать луковицы тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и крокусов для закладки на хранение. Если день будет дождливым, лучше отложить выкапывание до умеренного подсыхания почвы.

7 июля: растущая Луна во Льве.

В этот день следует провести обработку сада и ягодника от болезней и вредителей. Важно помнить, что сильные химические средства сейчас не подходят.