Опергруппа региона обратилась к рязанцам с важной информацией

Опергруппа Рязанской области обратилась к жителям региона. Впереди праздничные дни — меры безопасности усилены.

Жителей Рязани просят соблюдать важные правила:

Запрещён запуск беспилотников на территории региона.

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Не фотографируйте и не снимайте на видео работу систем ПВО и последствия атак. Не публикуйте и не распространяйте такие материалы.

Не передавайте информацию анонимным каналам и группам обратной связи, независимо от формата.

Не отвечайте на сообщения от незнакомцев в социальных сетях, особенно если они интересуются обстановкой в вашем населённом пункте.

Любая информация может быть использована противником для планирования и осуществления террористических действий.

Официальные салюты не проводятся. Рязанцев просят воздержаться от использования пиротехники, чтобы не отвлекать силы правопорядка от выполнения задач по обеспечению безопасности.