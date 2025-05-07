Среда, 7 мая, 2025
11 C
Рязань
ОбществоГлавные новости

Опергруппа региона обратилась к рязанцам с важной информацией

Алексей Самохин

Опергруппа Рязанской области обратилась к жителям региона. Впереди праздничные дни — меры безопасности усилены.

Жителей Рязани просят соблюдать важные правила:

Запрещён запуск беспилотников на территории региона.

Реклама

Не фотографируйте и не снимайте на видео работу систем ПВО и последствия атак. Не публикуйте и не распространяйте такие материалы.

Не передавайте информацию анонимным каналам и группам обратной связи, независимо от формата.

Не отвечайте на сообщения от незнакомцев в социальных сетях, особенно если они интересуются обстановкой в вашем населённом пункте.

Любая информация может быть использована противником для планирования и осуществления террористических действий.

Официальные салюты не проводятся. Рязанцев просят воздержаться от использования пиротехники, чтобы не отвлекать силы правопорядка от выполнения задач по обеспечению безопасности.

РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.