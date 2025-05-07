Опергруппа региона обратилась к рязанцам с важной информацией

Опергруппа Рязанской области обратилась к жителям региона. Впереди праздничные дни — меры безопасности усилены.
Жителей Рязани просят соблюдать важные правила:
Запрещён запуск беспилотников на территории региона.
Не фотографируйте и не снимайте на видео работу систем ПВО и последствия атак. Не публикуйте и не распространяйте такие материалы.
Не передавайте информацию анонимным каналам и группам обратной связи, независимо от формата.
Не отвечайте на сообщения от незнакомцев в социальных сетях, особенно если они интересуются обстановкой в вашем населённом пункте.
Любая информация может быть использована противником для планирования и осуществления террористических действий.
Официальные салюты не проводятся. Рязанцев просят воздержаться от использования пиротехники, чтобы не отвлекать силы правопорядка от выполнения задач по обеспечению безопасности.
РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info