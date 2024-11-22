Пятница, 22 ноября, 2024
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Опергруппа рассказала о ходе восстановительных работы по электроснабжению

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Валерия Мединская
Изображение от jcomp на Freepik

Порывы ветра 18 — 23 м/с стали причиной аварийных отключений эектроснабжения по всей территории области. К аварийно-восстановительным работам привлечены 102 бригады, 220 человек и 102 единиц техники. Отмечается, что пострадавших нет. Об этом пишет телеграмм-канал «Безопасность и не только. Опергруппа Рязанской области».

На 9 утра остаются отключенными объекты в 23 муниципальных образованиях. Областные и муниципальные аварийно – спасательные подразделения совместно с ремонтными бригадами Рязаньэнерго планируют восстановить электроснабжения до 18.00 сегодняшнего дня.

На данный момент температура воздуха 0°С, ветер южный, до 11 м/с, атмосферное давление — 755 мм рт.ст., без осадков.

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