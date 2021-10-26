Опергруппа объяснила, кто может получить QR-код, необходимый с 30 октября

С 30 октября некоторые учреждения смогут посетить только рязанцы, сделавшие две прививки от коронавируса. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

При посещении общественных мест необходимо предъявить QR-код о проведенной вакцинации или перенесённом в течение последних 6 месяцев заболевании коронавирусной инфекцией. Код получают только те граждане, которые сделали две прививки.

Есть исключение — при вакцинации «Спутник Лайт» делается только один укол. Эту вакцину могут получить переболевшие коронавирусом люди, либо те, кто ревакцинируется.