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Вторник, 26 октября, 2021
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Опергруппа объяснила, кто может получить QR-код, необходимый с 30 октября

7info
Изображение Markus Winkler с сайта Pixabay

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С 30 октября некоторые учреждения смогут посетить только рязанцы, сделавшие две прививки от коронавируса. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

При посещении общественных мест необходимо предъявить QR-код о проведенной вакцинации или перенесённом в течение последних 6 месяцев заболевании коронавирусной инфекцией. Код получают только те граждане, которые сделали две прививки.

Есть исключение — при вакцинации «Спутник Лайт» делается только один укол. Эту вакцину могут получить переболевшие коронавирусом люди, либо те, кто ревакцинируется.

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