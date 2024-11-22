«Он считает себя идеальным». Оксана Самойлова обвинила Джигана в нарциссизме в новом выпуске «Большого переселения» на ТНТ

В пятницу в 18.30 на ТНТ и видеоплатформе «VK Видео» выйдет новый выпуск реалити «Большое переселение», в котором семья Джигана и Оксаны Самойловой поменялась жизнью с деревенской семьей Морозовых. Обе семьи продолжают испытывать все прелести жизней друг друга и понимают, как тяжело каждой из них.

Так, семья Морозовых впервые оставит своих детей с няней из агентства и столкнется с неприятными последствиями их времяпрепровождения. Кроме этого, они впервые побывают на съемках одного популярного шоу, а Вера получит необычное щедрое коммерческое предложение. Теперь ей предстоит выбирать между солидным заработком и детьми.

В свою очередь Оксана Самойлова и Джиган решат устроить «день отдыха», если в деревне такое вообще возможно. Они выберутся в город и оторвутся на полную катушку. Но вечером, уставшие за день, не смогут сдержать эмоции. Джиган останется недовольным, что жена «предъявляет» ему то, что он не поливает огород вместо того, чтобы поблагодарить за прошедший день.

— А где: «Спасибо, папа, что нашёл «буханку», отвёз нас в город»? Ты сначала это скажи, а потом проси полить грядки! Ты так говоришь, как будто я лежал на диване весь день! Тогда мне не надо было вас никуда везти, а остаться дома и поливать грядки? Так что ли? Тон подбирай другой тогда, — выскажет Джиган своей жене.

— Джиган считает себя идеальным только потому, что он есть. «Я и так классный, мне не нужно ничего делать, чтобы ощущать себя классным»! А мне нужно постоянно самой себе доказывать, что я классная, и тут нет вообще никакого предела» — признается Оксана.

Будут ли политы грядки и спасена вся растительность в огороде, а также наступит ли мир в семье Джигана смотрите в пятницу в 18.30 в новом выпуске реалити «Большое переселение» на ТНТ и видеоплатформе «VK Видео».