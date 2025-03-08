Ольга Бузова стала новой ведущей Comedy Club

7 марта на ТНТ вышел новый выпуск развлекательного шоу Comedy Club (16+). Это был специальный выпуск, посвящённый Международному женскому дню, и его ведущей стала певица Ольга Бузова.

Ольга Бузова:

«Я сегодня вместо Харламова! Буду отвечать за интеллект и за юмор».

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Павел Воля грустно ответил:

«Понятно, один я сегодня, короче. Поехали!»

Гостями программы стали актёры и создатели сериала Универ. Молодые: Влад Прохоров, Кирилл Мешалкин, Екатерина Чаннова и Марина Федункив, которая поделилась новостями о своём новорождённом сыне. Креативный продюсер проекта Илья Полежайкин рассказал инсайдерскую информацию о будущем сериала, а Виталий Гогунский представил свою новую песню.

Также в студию пришёл певец NILETTO, который впервые представил публике свою возлюбленную. Поддержать Ольгу Бузову в её новом амплуа ведущей приехал её отец — Игорь Бузов. Зрители узнали, в каких условиях воспитывалась звезда.

Часть с выступлениями резидентов открыла группа USB, которая перенесла зрителей в 1980-е и исполнила шуточную песню-лайфхак о том, как сэкономить на подарке к 8 Марта. Следом на сцену вышли комики Роман Сафонов, Антон Иванов и Костя Бутусов — они провели чемпионат мира среди подкаблучников.

В финале Гарик Харламов и Марина Федункив представили номер о том, что происходит в семье утром 9 марта. Как быть, если муж подарил слишком хороший подарок, о котором ему неловко рассказывать друзьям, в отличие от его жены?