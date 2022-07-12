Олег Смирнов возглавил Дворец спорта «Олимпийский»

Президент Федерации хоккея Рязанской области Олег Смирнов назначен директором Спортивной школы Дворца спорта «Олимпийский». 12 июля министр спорта региона Владислав Фролов представил руководителя коллективу Дворца спорта. Об этом сообщил сайт федерации.

— Министр подчеркнул, что временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков принял решение о назначении Смирнова исходя из его высоких деловых и моральных качеств и огромного опыта работы с главной рязанской ледовой ареной на протяжении многих предыдущих лет, — говорится в сообщении.

Олег Смирнов ответил, что постарается оправдать оказанное ему доверие.

— Зимние виды спорта уже дали старт, подготовка хоккеистов идёт вовсю, поэтому мы должны подойти к началу сезона через полтора месяца в полной готовности, — обратился он к сотрудникам Дворца спорта.

Новый руководитель СШ ДС «Олимпийский» отметил незаменимый опыт сотрудников ледовой арены, некоторые из которых работают с открытия в 2005 году. И выразил заинтересованность в мотивации коллектива, с каждым членом которого он намерен в ближайшее время пообщаться лично.

Ранее Смирнов возглавлял ГК «Автоимпорт».