Олег Смирнов возглавил Дворец спорта «Олимпийский»

Президент Федерации хоккея Рязанской области Олег Смирнов назначен директором Спортивной школы Дворца спорта «Олимпийский». 12 июля министр спорта региона Владислав Фролов представил руководителя коллективу Дворца спорта. Об этом сообщил сайт федерации.
Олег Смирнов ответил, что постарается оправдать оказанное ему доверие.
Новый руководитель СШ ДС «Олимпийский» отметил незаменимый опыт сотрудников ледовой арены, некоторые из которых работают с открытия в 2005 году. И выразил заинтересованность в мотивации коллектива, с каждым членом которого он намерен в ближайшее время пообщаться лично.
Ранее Смирнов возглавлял ГК «Автоимпорт».