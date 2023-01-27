Окский заповедник получил подарки из Даурского заповедника

В конце 2022 года при поддержке Минприроды России нацпарки и заповедники страны участвовали в акции «Засекреченный Дед Мороз». Подарок из Окского заповедника отправился в государственный природный заповедник Ненецкий. А в Окский заповедник пришёл подарок от государственного природного биосферного заповедника Даурский.

Даурский заповедник расположен на юге Забайкальского края, практически на стыке трёх стран – России, Монголии и Китая. Заповедник был создан 25 декабря 1987 года для сохранения и изучения уникальных водно-болотных, степных и лесных экосистем Даурии.

Даурия – одно из уникальнейших мест на планете, здесь обитает шесть из семи видов журавлей, живущих в России, включая стерха и самого редкого — японского. Но символом Даурского заповедника стал другой журавль — даурский. Даурия – ключевое место обитания этих птиц. Здесь они впервые были обнаружены, а затем в 1811 г. описаны великим путешественником П. С. Палласом. А в 2011 году даурский журавль был выбран официальной эмблемой Забайкальского края.

И еще одна связующая ниточка тянется от нас в Забайкальский край. Неподалёку от Даурского заповедника расположено село Беклемишевское, названное в честь Фёдора Андреевича Беклемишева.

В конце 1860-х Беклемишев приобрёл деревни в Спасском уезде, по нижнему течению реки Пры. Именно с его фамилией связана история стекольного завода в посёлке Брыкин Бор, в том числе оставшиеся от этого завода колоритные развалины, эстакада — столь любимый гостями нашего заповедника обрыв с чудесным и запоминающимся видом на реку Пру, а также здание, в котором сейчас расположен Визит-центр Окского заповедника с музеем Природы.

По материалам пресс-службы Окского заповедника