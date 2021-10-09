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Суббота, 9 октября, 2021
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Около 800 спортсменов вышли на «Есенинский пробег»

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Около 800 спортсменов вышли на "Есенинский пробег"

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В субботу, 9 октября, под Рязанью состоялся «Есенинский пробег». Участие в нём приняли около 800 спортсменов из различных уголков России.

Фестиваль бега традиционно посвятили дню рождения Сергея Есенина. Участникам предложили пробежать следующие дистанции: 1,3 и 5 км для юных спортсменов. Взрослым предстояло преодолеть дистанцию 21,1 км. Трасса забега проходила по дороги Константиново-Рыбное.

Победители и призеры по итогам соревнований награждены грамотами, медалями и призами. Были учреждены специальные денежные призы для абсолютных победителей на дистанции полумарафона (женщины, мужчины). Награды вручены мастерам спорта России Александру Именину и Светлане Аристарховой. Оба одержали уверенную победу. Для участников и гостей соревнований была организована концертная программа.

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