Понедельник, 12 июня, 2023
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Около 300 предприятий и организаций Рязанской области предложат свои вакансии на ярмарке трудоустройства

Татьяна Проводина
Изображение от gpointstudio на Freepik

23 июня в Рязанской области состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Свои вакансии предложат около 300 организаций и предприятий региона.

Главной площадкой станет Точка Кипения по адресу: г. Рязань, ул. Каширина, д. 1Б. Мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях Рязанской области.

Соискатели узнают, как повысить свои профессиональные компетенции, а также пройти переобучение по востребованной профессии.

Для посетителей проведут экспресс-собеседования с работодателями региона, открытые отборы с возможностью быстрого трудоустройства, профориентационные мероприятия по развитию карьерных возможностей. Будет открыта запись на бесплатное обучение.

Ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» — самое масштабное карьерное событие года, позволяющее получить квалифицированную помощь в подборе работы.

Подробнее о мероприятии можно узнать по телефонам «горячей линии»: +7(4912) 72-02-70, +7(4912) 72-02-72.

Возрастное ограничение 16+

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