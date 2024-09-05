Четверг, 5 сентября, 2024

Около 30 операций по замене позвоночного диска провели в Рязанской БСМП

Автор: Кристина Аманн

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Фото: freepik.com/

За 2024 год врачи рязанской больницы скорой помощи провели более 30 операций по замене позвоночного диска. Об этом сообщает телеканал ТКР.

Отмечается, что раньше подобные операции делали только в крупных федеральных центрах. Теперь же их стало возможно проводить в региональных больницах. Операции делают бесплатно по направлению врача.

Материалы для операции — специальные импланты — изготавливают в Пензе из крепкой пластмассы. Пациенты после вмешательства, как правило, восстанавливаются быстро: уже через сутки они могут вставать. Период реабилитации длится от месяца до двух.

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