Один из задержанных по делу об убийстве в Ленобласти признался ещё в одном преступлении и рассказал о каннибализме. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Напомним, на трассе «Сортавала» в Ленинградской области попал в ДТП автомобиль. После этого из багажника выпал труп с перерезанным горлом.

Погибшим оказался 50-летний маляр гаражного кооператива. Труп злоумышленники хотели закопать в лесу, но довезти его туда не смогли.

Подозреваемых задержали. 23-летний Егор К. во время допроса рассказал следователям, что в сентябре 2020 года убил 38-летнего мужчину. Якобы для того, чтобы попробовать на вкус человеческое мясо.

Сегодня следователи будут проверять показания подозреваемого.

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Фото: «Mash на Мойке».