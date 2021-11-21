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Воскресенье, 21 ноября, 2021
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Раскрыты подробности убийства мужчины под Петербургом, выпавшего из багажника при ДТП

Александр Ильин

Убитым мужчиной, чей труп выпал из багажника при ДТП в Ленобласти, оказался 50-летний Аркади Казинян, который владел собственной шиномонтажной мастерской. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По неподтверждённым пока данным, погибший вместе со знакомыми выпивал в гаражном кооперативе «Лагуна», где и находился его сервис. Во время застолья случалась ссора, и один из подозреваемых убил Казиняна. После этого он поджёг гараж, где стояло два автомобиля. 

Затем тело убитого пытались отвезти в лес, чтобы закопать, но по дороге пьяный водитель Mitsubishi Galant врезался в ограждение. 

Как уточняет РЕН ТВ, незадолго до убийства в гаражный кооператив приходила полиция для проверки информации о незаконной скупке металлолома. 

Фото: «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» ВКонтакте.

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