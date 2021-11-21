Раскрыты подробности убийства мужчины под Петербургом, выпавшего из багажника при ДТП

Убитым мужчиной, чей труп выпал из багажника при ДТП в Ленобласти, оказался 50-летний Аркади Казинян, который владел собственной шиномонтажной мастерской. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По неподтверждённым пока данным, погибший вместе со знакомыми выпивал в гаражном кооперативе «Лагуна», где и находился его сервис. Во время застолья случалась ссора, и один из подозреваемых убил Казиняна. После этого он поджёг гараж, где стояло два автомобиля.

Затем тело убитого пытались отвезти в лес, чтобы закопать, но по дороге пьяный водитель Mitsubishi Galant врезался в ограждение.

Как уточняет РЕН ТВ, незадолго до убийства в гаражный кооператив приходила полиция для проверки информации о незаконной скупке металлолома.

Фото: «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» ВКонтакте.