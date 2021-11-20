Охранники московского магазина избили мужчину за неоплаченную игрушку, взятую ребёнком

В Москве охранники одного из магазинов на Люблинской улице избили отца, который не заплатил за игрушку, взятую его сыном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

По данным ведомства, конфликт случился в пятницу, 19 ноября. В отдел полиции обратился пострадавший мужчина, который заявил, что был избит сотрудниками службы безопасности магазина.

По словам собеседника агентства, ребёнок взял с прилавка игрушку, после чего они вместе с отцом вышли из магазина, не заплатив за товар. На улице их догнали охранники. Начался словесный конфликт, который перерос в драку.

В результате потасовки мужчина получил травмы, ребёнок не пострадал. В территориальный отдел полиции доставили пятеро предполагаемых участников инцидента. Проводится разбирательство.