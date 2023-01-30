Понедельник, 30 января, 2023
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Одобрена программа по модернизации коммунальной инфраструктуры Рязанской области

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Изображение от wirestock на Freepik

30 января президиум правительственной комиссии по региональному развитию одобрил программу по развитию систем коммунальной инфраструктуры Рязанской области. Об этом сообщил глава региона Павел Малков в своём telegram-канале.

По его словам, в рамках программы капитальный ремонт проведут на 28 объектах коммунальной инфраструктуры. Среди них 21 объект теплоснабжения, шесть – водоотведения, один – водоснабжения.
Работы запланированы на 2023–2024 годы. На эти цели область получит 877 миллионов рублей.

– Уже говорил, что важно системно решать проблему изношенности сетей, свести аварийные ситуации к минимуму и сократить сроки устранения аварий. Жители должны быть обеспечены водой и теплом, – заявил губернатор.

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