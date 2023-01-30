Одобрена программа по модернизации коммунальной инфраструктуры Рязанской области

30 января президиум правительственной комиссии по региональному развитию одобрил программу по развитию систем коммунальной инфраструктуры Рязанской области. Об этом сообщил глава региона Павел Малков в своём telegram-канале.
По его словам, в рамках программы капитальный ремонт проведут на 28 объектах коммунальной инфраструктуры. Среди них 21 объект теплоснабжения, шесть – водоотведения, один – водоснабжения.
Работы запланированы на 2023–2024 годы. На эти цели область получит 877 миллионов рублей.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram