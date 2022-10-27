Одну из школ Тюмени закрыли на карантин из-за вспышки кишечной инфекции

Работа первого корпуса школы № 5 в Тюмени приостановлена из-за групповой заболеваемости острым гастроэнтеритом среди учащихся, сотрудники управления Роспотребнадзора по Тюменской области проводят санитарно-эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.
Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области, отмечают в ведомстве.
Проверку по факту закрытия школы в Тюмени на карантин уже организовала прокуратура Центрального административного округа Тюмени, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, информирует облпрокуратура.
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