Пятница, 3 марта, 2023
7info

Один из разработчиков вакцины «Спутник V» убит в Москве

На главнуюНовости мира
Фото: Следком по городу Москве

Во время ссоры на северо-западе Москвы убит один из разработчиков вакцины «Спутник V» Андрей Ботиков, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.

Преступление совершено вечером 2 марта в квартире на улице Рогова. 29-летний молодой человек поссорился с 47-летним хозяином и задушил его ремнем.

Подозреваемый задержан, дал признательные показания. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление. Убийце грозит до 15 лет лишения свободы.

Ботиков работал старшим научным сотрудником, он соавтор патента на вакцину «Спутник V». За участие в создании вакцины был награждён президентом РФ.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации