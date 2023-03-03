Один из разработчиков вакцины «Спутник V» убит в Москве

Во время ссоры на северо-западе Москвы убит один из разработчиков вакцины «Спутник V» Андрей Ботиков, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.

Преступление совершено вечером 2 марта в квартире на улице Рогова. 29-летний молодой человек поссорился с 47-летним хозяином и задушил его ремнем.

Подозреваемый задержан, дал признательные показания. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление. Убийце грозит до 15 лет лишения свободы.

Ботиков работал старшим научным сотрудником, он соавтор патента на вакцину «Спутник V». За участие в создании вакцины был награждён президентом РФ.