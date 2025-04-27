Один человек погиб, четверо пострадали в массовом ДТП с грузовиками под Рязанью

В результате массового ДТП с грузовиками в Рязанской области один человек погиб, четверо пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

Авария случилась в воскресенье, 27 апреля, в 15:10 на 437-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Клепиковском районе. По предварительным данным, 43-летний рязанец не справился с управлением грузовиком «Камаз», выехал на встречку, где врезался в грузовой автомобиль «Скания» под управлением 22-летнего жителя Клепиковского района и «Хендай Солярис», под управлением 29-летнего жителя Рязани.

Водитель «Камаза» умер на месте, водителю второго грузовика потребовалась помощь. Ехавшие в легковушке водитель, 26-летняя пассажирка и 3-летний ребёнок доставлены в больницу.

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Сотрудники ГАИ проводят проверку, обстоятельства ДТП устанавливаются.