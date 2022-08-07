Обзор новостей Рязанской области 6-7 августа

7info представляет обзор главных, на наш взгляд, новостей уходящих выходных, 6 и 7 августа.

Рязанская область дополнительно получит 196 млн рублей на сохранение рынка труда

Для сохранения рынка труда Рязанская область дополнительно получит почти 196 млн рублей, сообщил депутат Госдумы от региона, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Решение о выделении средств из бюджета приняла 5 августа комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. 25 696,8 тыс. рублей будут направлены на организацию временных работ на одном из рязанских предприятий. Общая сумма трансферта на 2022 год с учетом изменений составит 195 991,5 тыс. рублей.

В Рязани автобус на остановке переехал ногу женщине

Инцидент случился на Михайловском шоссе, на остановке «Пивзавод». Пострадала 51-летняя женщина, оказавшаяся под колесом при попытке сесть в общественный транспорт. В результате наезда женщина с открытым перелом костей левой голени и травматическим шоком доставлена в БСМП, ей ампутировали ногу. Прокуратурой Железнодорожного района Рязани взяты на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по факту случившегося.

В Кальном палатку с овощами установили прямо на проезжей части

На улице Кальной в Рязани палатку с фруктами и овощами установили прямо на проезжей части. Фургон находится между домами № 5 и № 7 рядом с пешеходным переходом на дороге, ведущей к бассейну РГУ и детскому саду.

Во время встречи молодёжного первенства между командами «Рязань-ВДВ-М» — «Динамо-М» фанаты столичного клуба устроили потасовку с полицией

Игра проходила на стадионе «Спартак» 6 августа. Началось всё с того, что болельщик выбежал на поле. Правоохранители, стюарды остановили молодого человека, после чего полицейские повели нарушителя в сторону трибуны с болельщиками «Динамо». Фанаты попытались отбить парня у силовиков, началась потасовка. Чем завершился инцидент, из видео непонятно. Матче окончился победой московской команды — 2:0.

В Рязани откроется ещё один ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка!»

Новое предприятие сети заработает на Куйбышевском шоссе. Открытие состоится 9 августа в 10 часов утра по адресу Куйбышевское шоссе, 29А.

В ЦПКиО появились бани для птиц и белок

В «Бане №1» для птиц есть даже занавески и скамейка. В «Семейной бане «Викинг» белок угощают ягодами.

6 августа 2022 года в Центре уличного спорта «Под мостом» впервые состоялся турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) «Битва за Рязань»

В этот вечер в октагоне сошлись самые лучшие бойцы Рязанской области и других регионов России. Вниманию зрителей были представлены 9 боёв, к участию в которых были допущены спортсмены, имеющие разряд не ниже Кандидата в мастера спорта России.

В рамках турнира было подписано соглашение о сотрудничестве между Рязанской областной физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)» и Муниципальным автономным учреждением культуры г. Рязани «Лесопарк».