Впервые в Лесопарке состоялся турнир по ММА

6 августа 2022 года в Центре уличного спорта «Под мостом» впервые состоялся турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) «Битва за Рязань». Более тысячи рязанцев смогли увидеть самые зрелищные поединки, захватывающий дух FACE TO FACE и незабываемый накал страстей. С приветственным словом к участникам и гостям мероприятия выступил врио Губернатора Рязанской области Павел Викторович Малков.

В этот вечер в октагоне сошлись самые лучшие бойцы Рязанской области и других регионов России. Вниманию зрителей были представлены 9 боёв, к участию в которых были допущены спортсмены, имеющие разряд не ниже Кандидата в мастера спорта России.

В рамках турнира было подписано соглашение о сотрудничестве между Рязанской областной физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)» и Муниципальным автономным учреждением культуры г. Рязани «Лесопарк».

Сила и мощь столкнулись в битве за любимый город!