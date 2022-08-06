7info

Рязанская область дополнительно получит 196 млн рублей на сохранение рынка труда

рубли
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Для сохранения рынка труда Рязанская область дополнительно получит почти 196 млн рублей, сообщил депутат Госдумы от региона, председатель комитета по  бюджету и налогам Андрей Макаров.

Решение о выделении средств из бюджета приняла 5 августа комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.

 25 696,8 тыс. рублей будут направлены на организацию временных работ на одном из рязанских предприятий. Общая сумма трансферта на 2022 год с учетом изменений составит 195 991,5 тыс. рублей.

Андрей Макаров подчеркнул, что депутаты Госдумы считают одним из приоритетов работы сохранение рынка труда в России. В условиях западных санкций в стране сформировали комплекс мер для поддержки экономики. 

— Перед нами стоят три задачи – сохранение рабочих мест, зарплаты и безусловное выполнение всех принятых социальных обязательств, — рассказал Макаров.

Варио губернатора Рязанской области Павел Малков отметил, что в регионе идёт мониторинг состояния рынка труда, 45 предприятий получили помощь для сохранения рабочих мест. 

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7