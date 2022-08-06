Рязанская область дополнительно получит 196 млн рублей на сохранение рынка труда

Для сохранения рынка труда Рязанская область дополнительно получит почти 196 млн рублей, сообщил депутат Госдумы от региона, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Решение о выделении средств из бюджета приняла 5 августа комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.

25 696,8 тыс. рублей будут направлены на организацию временных работ на одном из рязанских предприятий. Общая сумма трансферта на 2022 год с учетом изменений составит 195 991,5 тыс. рублей.

Андрей Макаров подчеркнул, что депутаты Госдумы считают одним из приоритетов работы сохранение рынка труда в России. В условиях западных санкций в стране сформировали комплекс мер для поддержки экономики.

— Перед нами стоят три задачи – сохранение рабочих мест, зарплаты и безусловное выполнение всех принятых социальных обязательств, — рассказал Макаров.

Варио губернатора Рязанской области Павел Малков отметил, что в регионе идёт мониторинг состояния рынка труда, 45 предприятий получили помощь для сохранения рабочих мест.