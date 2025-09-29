Понедельник, 29 сентября, 2025
9.3 C
Рязань
Общество

Общегородские субботники пройдут в Рязани в октябре

Анастасия Мериакри
Фото: Изображение от serhii_bobyk на Freepik

С 1 октября в Рязани стартует традиционный осенний месячник по благоустройству и санитарной очистке города. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации города Рязани Виталий Артемов.

В рамках месячника будет проводиться уборка улиц, дворовых территорий, общественных пространств города, ликвидация несанкционированных свалок, спил сухих деревьев и другие работы.

Сотрудников предприятий и учреждений разных форм собственности, представителей органов государственной власти, учреждений соцсферы, общественных организаций и неравнодушных рязанцев приглашают присоединиться к большой уборке.

Общегородские субботники запланированы 4, 11, 18 и 25 октября.

