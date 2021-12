Образование ОАЭ и день рождения Бритни Спирс: что случилось 2 декабря?

7info рассказывает о событиях, произошедших в разное время 2 декабря.

2 декабря 1804 года Наполеон Бонапарт провозгласил себя императором Франции

В ходе пышной церемонии, проходившей в соборе Парижской Богоматери с участием папы, Наполеон короновал самого себя императором французов, а затем возложил корону на свою жену Жозефину.

2 декабря 1971 образовано государство Объединённые Арабские Эмираты

В восточной части Аравийского полуострова, на побережье Персидского и Оманского заливов, было образовано федеративное государство Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Первоначально в него вошли 6 эмиратов: Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Аджман, Эль-Фуджайра и Уммэль-Кайвайн, а 23 декабря к ним присоединился Рас-эль-Хайма.

2 декабря 1981 родилась Бритни Спирс

Дебютный альбом Бритни Спирс …Baby One More Time сделал её всемирно известной, а одноимённый сингл возглавил чарт Billboard Hot 100. Первый альбом Бритни содержал пять хитов. Успешный дебют певицы в музыке породил большой общественный резонанс: так, The Daily Yomiuri назвали её «самым одарённым несовершеннолетним поп-идолом последних лет», а по мнению Rolling Stone, «Бритни Спирс — классический стереотип подростковой королевы рок-н-ролла, ангельский ребёнок, который просто должен быть на сцене».

2 декабря 1993 года убит колумбийский наркобарон Пабло Эскобар

На следующий день после своего дня рождения, 2 декабря 1993 года, Эскобар позвонил своей семье. Этого звонка охотившиеся за ним агенты ждали много часов. На этот раз, разговаривая со своим сыном Хуаном, Эскобар оставался на линии около 5 минут. После этого Эскобара засекли в медельинском квартале Лос-Оливос. Уже в скором времени дом, в котором укрывался Пабло Эскобар, был со всех сторон окружён специальными агентами. Спецназовцы выбили дверь и ворвались внутрь. В этот момент телохранитель Эскобара Эль Лимон открыл из окна огонь по полицейским, пытавшимся штурмом взять дом. Эль Лимон был ранен и упал на землю. Сразу после этого, с пистолетом в руках, в это же окно высунулся сам Пабло Эскобар. Он открыл беспорядочную стрельбу во все стороны. Затем он вылез в окно и попытался уйти от своих преследователей через крышу. Снайпер колумбийской полиции, укрывавшийся на крыше соседнего дома, ранил Эскобара выстрелом в ногу, и тот упал. Следующая пуля попала Эскобару в спину, после чего снайпер подошёл к Эскобару и произвёл контрольный выстрел в голову.