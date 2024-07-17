Обработку рязанских лесов от непарного шелкопряда признали эффективной на 92%

В интервью телеканала ТКР директор ФБУ «Рослесозащита — Центр защиты леса Рязанской области» Галина Кононова сказала, что считает обработку рязанских лесов от непарного шелкопряда эффективной.

Речь идет о лесах в Клепиковском, Рыбновском, Рязанском и Спасском районах. По мнению специалистов, обработка эффективна на 92%.

С шелкопрядом борются с помощью биологического препарата лепидоцида. Он, по словам специалистов, не вредит растениям, человеку и теплокровным животным. Средство распрыскивали на листья деревьев, и когда гусеница их поедала, погибала от того, что у нее нарушалось пищеварение.