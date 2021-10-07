10.3 C
Рязань
Четверг, 7 октября, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Обнародованы результаты проверки на полиграфе мужа пропавшей Елены Логуновой

7info7
Обнародованы результаты проверки на полиграфе мужа пропавшей Елены Логуновой

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

7 октября в шоу «На самом деле» Первого канала обнародовали результаты проверки Александра, мужа пропавшей рязанки Елены Логуновой.

Результаты исследования обнародовал полиграфолог Роман Устюжанин.

На вопрос, считает ли Александр, что его жена жива, он ответил «да».

Ответ «да» — ложь, — сообщил полиграфолог.

Устюжанин добавил, что в интересах следствия не может рассказать всего, что получил в ходе проверки. Реакция супруга пропавшей женщины указывает на причастность к событиям.

Кроме того, реакции Александра, по мнению эксперта, склоняются к Сысоевскому кладбищу. На вопрос, предполагает ли мужчина, что трагическая развязка произошла именно там, Логунов дал ответ «нет».

Ответ «нет» — ложь, — заключил полиграфолог.

Результаты проверки Александр на полиграфе намерены направить в правоохранительные органы.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,702ЧитателиЧитать
1,521ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]