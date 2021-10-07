Обнародованы результаты проверки на полиграфе мужа пропавшей Елены Логуновой

7 октября в шоу «На самом деле» Первого канала обнародовали результаты проверки Александра, мужа пропавшей рязанки Елены Логуновой.

Результаты исследования обнародовал полиграфолог Роман Устюжанин.

На вопрос, считает ли Александр, что его жена жива, он ответил «да».

Ответ «да» — ложь, — сообщил полиграфолог.

Устюжанин добавил, что в интересах следствия не может рассказать всего, что получил в ходе проверки. Реакция супруга пропавшей женщины указывает на причастность к событиям.

Кроме того, реакции Александра, по мнению эксперта, склоняются к Сысоевскому кладбищу. На вопрос, предполагает ли мужчина, что трагическая развязка произошла именно там, Логунов дал ответ «нет».

Ответ «нет» — ложь, — заключил полиграфолог.

Результаты проверки Александр на полиграфе намерены направить в правоохранительные органы.