Обнародовано последнее пророчество Матроны Московской

В последние годы жизни блаженная Матрона Московская, легендарная российская святая, проживала на Сходне. Она узнала о приближении своей смерти за трое суток. Перед тем, как уйти из жизни, Матронушка пригласила священника для исповеди и причастия.

За пять лет до 1941 года Матрона Московская предсказала начало Великой Отечественной войны, а затем всеми силами приближала победу, молясь за наших бойцов. Хотя ей было известно заранее, что Гитлер и германская армия потерпят поражение.

Вообще блаженная Матронушка оставила после себя множество пророчеств, значение которых стало очевидным лишь спустя некоторое время. О 1990-х годах она говорила: «Начнутся смуты, распри, резня, пойдут одна партия на другую. Будет такое на малое время». О пороках, распространяемых западным миром, она предостерегала: «Мир лежит во зле и прелести. Прелесть — прельщение душ — будет явная, остерегайся». И о неизбежной победе России: «Если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а если не кается, то гибнет и исчезает с лица земли. Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь! Господь вас не оставит и сохранит землю нашу!».

Реклама

Даже находясь на пороге смерти Матрона Московская продолжала принимать людей практически без перерыва. Наталья Шутова, экскурсовод музея Матроны Себинской Московской рассказывает: даже осознавая, что её земной путь подходит к концу, она принимала людей, помогая им до последнего момента. Сама же Матронушка никогда не обращалась к людям со своими просьбами при жизни. Но перед самой кончиной у неё появилась одна-единственная просьба. Женщина просила похоронить её напротив храма, чтобы она слышала, как идут молитвы. На Даниловском кладбище в то время действовал храм, поэтому Матронушка была похоронена именно там.

Среди наставлений Матроны, которые она дала в финале своей жизни, оказалось и её последнее пророчество. Его вспомнили журналисты НТВ:

— На могилку мою мало будет ходить людей, только близкие, а когда и они умрут, то запустеет моя могилка, разве изредка кто придёт. Но через много лет люди узнают про меня и пойдут толпами за помощью в своих горестях и с просьбами помолиться о них к Господу Богу. И всем я буду помогать и всех услышу, — сказала Матрона Московская.

Как итог — всё случилось так, как предсказала Матрона. До 1993 года её могила на Даниловском кладбище в Москве была известна лишь узкому кругу людей. Выход книги Зинаиды Ждановой, повествующей о жизни и уникальном даре блаженной, вызвал широкий общественный резонанс. Истории о чудесных возможностях Матроны начали распространяться из уст в уста. А 2 мая 1999 года Матрона Московская была канонизирована благодаря содействию и большой работе патриарха Алексия.