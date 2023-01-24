Облвоенком Герасименко объяснил, зачем липчанам рассылают повестки

Главный военком Липецкой области Валерий Герасименко объяснил, зачем липчанам рассылают повестки, сообщил портал Город 48.
По его словам, сейчас военкоматы региона уточняют и актуализируют данные граждан, состоящих в мобилизационном резерве.
«Мы проводим актуализацию данных путем вызова граждан повестками. Прошедшая мобилизация показала, что не все граждане исполняют свою обязанность и своевременно, в двухнедельный срок, приходят в военкомат и сообщают об изменении своего состояния», – отметил Герасименко.
Военком назвал это причиной некоторой степени брака во время проведения частичной мобилизации минувшей осенью.
Герасименко уточил, что сегодня никакие мобилизационные мероприятия не ведутся.
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