Вторник, 24 января, 2023
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Облвоенком Герасименко объяснил, зачем липчанам рассылают повестки

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Главный военком Липецкой области Валерий Герасименко объяснил, зачем липчанам рассылают повестки, сообщил портал Город 48.

По его словам, сейчас военкоматы региона уточняют и актуализируют данные граждан, состоящих в мобилизационном резерве.

«Мы проводим актуализацию данных путем вызова граждан повестками. Прошедшая мобилизация показала, что не все граждане исполняют свою обязанность и своевременно, в двухнедельный срок, приходят в военкомат и сообщают об изменении своего состояния», – отметил Герасименко.

Военком назвал это причиной некоторой степени брака во время проведения частичной мобилизации минувшей осенью.

Герасименко уточил, что сегодня никакие мобилизационные мероприятия не ведутся.

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