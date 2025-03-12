Облдума и УМВД России по Рязанской области договорились о сотрудничестве

Региональный парламент и Управление МВД России по Рязанской области договорились взаимодействовать в сфере нормотворческой деятельности. В среду, 12 марта, намерения закрепили в Соглашении о сотрудничестве. Подписи под документом поставили глава законодательного собрания Аркадий Фомин и начальник регионального управления силового ведомства Владимир Алай.

Документ подразумевает объединение усилий обеих сторон при решении вопросов, связанных с разработкой и сопровождением нормативных правовых актов в сфере деятельности органов внутренних дел. Сотрудничество также предусмотрено в части подготовки поправок в действующее законодательство для повышения эффективности обеспечения соблюдения законности, укрепления порядка и безопасности в обществе.

— Областная Дума и региональное управление Министерства внутренних дел России на протяжении долгого времени работают в формате открытого диалога, совместно прорабатывая наиболее эффективные варианты решения актуальных для региона вопросов. Подписанное сегодня соглашение позволит вывести наше взаимодействие на качественно новый уровень, — отметил спикер регионального парламента Аркадий Фомин. — Уверен, что наше плодотворное сотрудничество будет продолжаться долгие годы на благо рязанцев, нашего края и всей России.

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Согласно достигнутым договоренностям, сотрудники регионального УМВД будут принимать участие в обсуждении проектов федеральных и областных законов, касающихся деятельности правоохранительных органов. Совместная работа будет вестись в рамках заседаний комитетов и комиссий Рязанской областной Думы, а также в ходе круглых столов и рабочих групп. Кроме того, будет налажен взаимный информационный обмен.

— Хочу выразить благодарность региональному парламенту за помощь, которую органы внутренних дел получают при решении правовых вопросов. Наши юристы на регулярной основе участвуют в нормотворческой деятельности, активно работают по разъяснению действующего законодательства жителям области. И эта работа, безусловно, будет продолжена, — сообщил начальник УМВД России по Рязанской области Владимир Алай.

Соглашение заключено на неопределенный срок и вступило в силу с момента его подписания.