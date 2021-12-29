Объём производства мяса КРС, свинины, баранины в Рязанской области вырос на 176,1%

Рязаньстат представил официальную статистическую информацию о производстве основных видов промышленной продукции в январе-ноябре 2021 года в сравнении с январем-ноябрем 2020 года.

В январе-ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года положительная динамика наблюдалась на предприятиях обрабатывающей промышленности.

Так, выпуск продукции по производству материалов нетканых и изделий из них (кроме одежды), блузок, рубашек и батников женских из текстильных материалов – в 2,7 раза. Также вырос объем производства мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины (176,1%), платьев женских из текстильных материалов (166,6%), электроэнергии (149,9%), ламп и трубок электронных вакуумных (122,9%), напитков (121,8%), лесоматериалов распиленных (126,3%), полуфабрикатов мясных и мясосодержащих (121,1%), изделий макаронных (116,8%), пиломатериалов хвойных пород (114,0%), продуктов кисломолочных, кроме творога и продуктов из творога (110,1%).

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Вместе с тем уменьшилось производство муки из зерновых культур на 9,2%, бетона готового – на 10,6%, сыра и продуктов сырных – на 10,9%, комбикормов – на 13,8%, канатов, веревок, шпагатов – на 16,8%, приборов для контроля прочих физических величин – на 73,0%.