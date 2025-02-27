Объявлен тендер на строительство моста-дублёра в Рязани

Объявлен тендер на строительство моста-дублера в Дядькове. Начальная цена контракта составляет 32,9 млрд руб., информирует сайт Государственных закупок.

Согласно тендерной документации, протяженность нового рязанского моста через Оку составит 1110 метров, моста через ручей Быстрец – 92 метра, путепровода через автодорогу 61К-011 – 82 метра.

В перечень работ входит обустройство освещения и водоотведения, строительство подходов к мосту с обоих берегов, возведение шумозащитных экранов и пункта управления транспортной безопасностью, благоустройство территории, установка судоходной сигнализации и другие работы.

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Завершить строительство объекта планируют 20 октября 2031 года. В документе подчёркивается, что приостановка работ как заказчиком, так и подрядчиком, недопустима.