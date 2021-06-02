В среду, 2 июня, на Петербургском форуме Николай Любимов подписал 12 соглашений с инвестором. По результатам объем инвестиций в Рязанскую область составит 38,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Так, в Новомичуринске создадут производства полиэфирного волокна и нити, в Скопинском районе увеличат производственные мощности проекта «Кулинарное производство, производство хлебобулочных изделий».
Кроме того, в Скопине создадут фармпроизводство, а в шиловском районе — промышленный кластер по производству товаров для школ и офиса.