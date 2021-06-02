19.4 C
Рязань
Среда, 2 июня, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОрганы властиПравительство

Объем инвестиций в Рязанскую область составит 38,3 млрд рублей

Елена Лобанова
- Advertisement -

В среду, 2 июня, на Петербургском форуме Николай Любимов подписал 12 соглашений с инвестором. По результатам объем инвестиций в Рязанскую область составит 38,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

— Каждое соглашение с инвестором является важным для Рязанского региона. Проекты планируется реализовать в разных сферах экономики, в первую очередь в промышленности, фармацевтике, приборостроении. Соглашения, которые подписала Корпорация развития – это документы о конкретных инвестициях, конкретном сотрудничестве. Со своей стороны мы будем делать все возможное, чтобы инвестор чувствовал себя комфортно, чтобы ему хотелось развивать свой бизнес на территории нашего региона, — подчеркнул глава региона. 

Так, в Новомичуринске создадут производства полиэфирного волокна и нити, в Скопинском районе увеличат производственные мощности проекта «Кулинарное производство, производство хлебобулочных изделий».

Кроме того, в Скопине создадут фармпроизводство, а в шиловском районе — промышленный кластер по производству товаров для школ и офиса.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,135ЧитателиЧитать
1,530ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]