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В среду, 2 июня, на Петербургском форуме Николай Любимов подписал 12 соглашений с инвестором. По результатам объем инвестиций в Рязанскую область составит 38,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

— Каждое соглашение с инвестором является важным для Рязанского региона. Проекты планируется реализовать в разных сферах экономики, в первую очередь в промышленности, фармацевтике, приборостроении. Соглашения, которые подписала Корпорация развития – это документы о конкретных инвестициях, конкретном сотрудничестве. Со своей стороны мы будем делать все возможное, чтобы инвестор чувствовал себя комфортно, чтобы ему хотелось развивать свой бизнес на территории нашего региона, — подчеркнул глава региона.

Так, в Новомичуринске создадут производства полиэфирного волокна и нити, в Скопинском районе увеличат производственные мощности проекта «Кулинарное производство, производство хлебобулочных изделий».

Кроме того, в Скопине создадут фармпроизводство, а в шиловском районе — промышленный кластер по производству товаров для школ и офиса.