О завтрашнем дне заботятся сегодня

В Пителинском районе востребованных специалистов для муниципалитета – будущих педагогов и аграриев – готовят прямо со школьной скамьи. Готовят, исходя из имеющихся возможностей, но с максимальным погружением в практику.

В образовательном пространстве района сформированы так называемые педагогический и аграрный классы. И речь идет не об единичных профориентационных акциях, а о системной и протяженной по времени работе с группами заинтересованных школьников в формате факультативных занятий. Интеграция ребят в соответствующую профессиональную образовательную среду, знакомство с прикладной стороной будущих профессий – неотъемлемая часть подготовки будущих специалистов.

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Пилотный проект «Агрокласс» был запущен в пителинской средней школе в 2019 году. Инициатива принадлежит администрации муниципалитета. Пителинский район аграрный, и поэтому в нем всегда рады молодым кадрам – агрономам, ветврачам, зоотехникам. Но чтобы они появились, нужно сформировать у молодежи представление о сельскохозяйственных профессиях, мотивировать ребят оставаться работать и жить в районе.

Намерение реализовывать профориентационный проект было подкреплено заключением пятистороннего соглашения между администрацией района, местной школой, областным детским эколого-биологическим центром, рязанским агротехнологическим университетом и холдингом «ЭКОНИВА», имеющим свои животноводческие комплексы на территории района. И после этого восьмиклассники под руководством учителей биологии приступили к занятиям. Чтобы дать ученикам представление о природе района, им провели экскурсию по базе охотников и рыболовов. Ребята уже поучаствовали в нескольких обучающих сессиях проекта «Агрошкола» Рязанского государственного агротехнологического университета, побывали на районной ветстанции, где им показали и рассказали, как ветеринарные врачи и фельдшеры заботятся о здоровье животных. Также в рамках образовательного курса для школьников регулярно организуют общение со специалистами из сферы сельского хозяйства, которые рассказывают о нюансах своих профессий, а также экскурсии на животноводческие комплексы.

Одиннадцатиклассник Пителинской школы Артем Сморчков говорит, что учеба в «Агроклассе» помогла ему убедиться в правильности профессионального выбора. Юноша собирается стать ветеринаром – после выпуска из школы будет поступать в Рязанский агротехнологический университет.

– Хочу работать в сельском хозяйстве, потому что эта отрасль в нашей стране активно развивается и приносит большую пользу людям. Да и в дальнейшем это перспективно, – говорит Артем.

Сейчас в объединении «Агрокласс» занимаются больше 30 старшеклассников. По окончании курса им выдаются специальные сертификаты, которые обеспечивают преимущество при поступлении в профильные образовательные учреждения. Кстати, среди выпускников школы, занимавшихся в «Агроклассе», уже есть те, кто сейчас осваивают сельскохозяйственные профессии.

Глава администрации района Андрей Гаврилов демонстрирует личную заинтересованность в подготовке кадров для экономики муниципалитета, встречается с родителями школьников и ребятами.

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Позитивный опыт реализации проекта «Агрокласс» дал стимул для развития еще одного профориентационного направления в районе, но уже связанного с педагогикой. В качестве объединения дополнительного образования в 2021 году был открыт «Педагогический класс». Проект задуман, чтобы расширить представление ребят о педагогической профессии, познакомить их с лучшими учительскими практиками, помочь выпускникам выстроить дальнейшую профессиональную траекторию, сделать так, чтобы в итоге они вернулись работать к себе в район.

«Педкласс» уникален тем, что старшеклассники еще в стенах школы имеют возможность примерить на себя учительскую профессию. Они, например, проводят для ребят помладше учебные познавательные занятия, организуют игры на переменах. А еще участники объединения «Педкласс» всегда на связи со своими кураторами из Рязанского государственного университета (РГУ) имени С. А. Есенина. Весной прошлого года пителинские школьники даже участвовали в университетской конференции, посвященной учительской профессии, были отмечены специальными сертификатами и получили приглашение продолжить обучение в РГУ. К слову, ребята из «Педкласса» постоянно посещают вуз, где для них проводят экскурсии и знакомят со студенческой жизнью.

Как говорит руководитель объединения «Педкласс» Ирина Голубева, особенностью «Педкласса» является гибкость и вариативность учебного процесса. Программа курса состоит из четырех модулей, один из которых предусматривают возможность попробовать себя в качестве педагогов под контролем опытного наставника. Во время занятий старшеклассники учатся выстраивать взаимодействие с детьми разных возрастов, и многим это отлично удается.

Например, десятиклассник Максим Белов вполне уверенно чувствует себя в роли учителя. Он уже провел два урока английского языка. Все было по-настоящему: ученики читали, переводили, отвечали на вопросы начинающего учителя и даже получали оценки. Максим говорит, что занятия в «Педклассе» стали для него хорошей практикой, и в будущем он видит себя учителем иностранного языка. Равно, как и одиннадцатиклассница Алина Левочкина, которая собирается стать учителем русского языка и литературы. Девушка из семьи педагогов, и ей всегда было интересна эта профессия. Первый свой педагогический опыт в стенах родной школы Алина считает вполне удачным и высоко оценивает свои шансы на поступление в вуз по выбранной специальности.

Об успешности профоритентационной работы в рамках «Педкласса» говорит тот факт, что двое выпускников объединения поступили в этом году в РГУ имени С. А. Есенина. Они проходят в вузе целевое обучение, после которого должны будут вернуться уже в качестве педагогов в свой район.

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Стоит добавить, что традиционным для Пителинскго района стал ежегодный форум сельской молодежи. Это летнее мероприятие объединяет самых активных представителей молодого поколения с их проектами, инициативами и идеями. Именно эти уже ребята сегодня определяют, каким будет завтрашний день современного села.

– Мы действительно сейчас много думаем о будущем, и поэтому открыли в Пителинском районе «Агрокласс» и «Педкласс». Ребятам мы показываем реальные перспективы трудоустройства у себя на родине, – подчеркивает глава администрации района Андрей Гаврилов.