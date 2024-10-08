О чём не стоит говорить на первом свидании, рассказала психолог

На первом свидании не стоит обсуждать политику, религию или семейные проблемы, рассказала NEWS.ru семейный психолог Мария Бояркина. По ее словам, первые две темы часто вызывают разногласия, а обсуждение семейных трудностей может превратить встречу в сеанс психотерапии.

Отношение к политикам и их реформам у людей часто отличается, вероятность того, что ваши мнения совпадут, невелика. Также не стоит говорить о бывших возлюбленных, ведь воспоминания о них редко бывают только положительными. Собеседник может подумать, что вы не отпустили прошлые отношения, начнет сравнивать себя с бывшим партнером. Религию, как и политику, лучше тоже не затрагивать, добавила Бояркина.

Эксперт подчеркнула, что не нужно превращать разговор о семье в «сериал длиной в 18 273 серии». Если цель — узнать другого человека, лучше кратко упомянуть главное о своей семье и говорить о ней в контексте.

Не стоит обсуждать свои комплексы, болезни, страхи. На свидании обычно хочется сохранить позитивное настроение, а не углубляться в негативные темы, рассказывая о болях в колене, страхе потерять работу или беспокойстве из-за лишних килограммов, заявила Бояркина.

Кроме того, психолог не советует стараться показать все свои знания и умения, становясь «лучшей версией себя — роботом, а не человеком». Не стоит фокусироваться на материальных вещах, таких как финансы и доходы.