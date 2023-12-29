Нумеролог рассказала, людям с какими датами рождения крупно повезёт в 2024 году

Наступающий 2024 год, как и водится, кому-то принесёт большие несчастья, а кому-то — невероятную удачу и большой успех. Тех, кому повезёт в ближайшем будущем, можно определить заранее благодаря нумерологии. Дары рождения людей, кто будет счастлив, назвала нумеролог Илаха Самедова.

В интервью Пятому каналу эксперт рассказала: грядущие 12 месяцев наступающего 2024 года пройдут под властью числа восемь. Они станут переломным моментом для тех, кто появился на свет в дату, в которой тоже можно отыскать эту цифру.

— Соответственно, для людей, которые тоже в восьмёрке, этот год будет особенным и наиболее удачным. Для всех остальных чисел он выдастся более нейтральным, — указала Самедова.

По словам нумеролога, наибольшое счастье и невероятное везение в ближайшие месяцы ждёт тех, кто родился 8, 17 и 26 числа любого месяца. Также небольшое влияние почувствуют те, кто появился на свет в нечётную дату: 1, 3, 5, 7 и так далее.

Ранее Илаха Самедова назвала самый тяжёлый период 2024 года. Так, наиболее сложный период, скорее всего, будет приходиться на конец зимы и начало весны. Самедова не назвала точных дат, но указала, что в это время сложно придётся всем. Также она отметила, что в этот время решающих и значимых событий в жизни следует ожидать тем, чья кармическая цифра, полученная путем сложения всех цифр в дате рождения, будет равна девяти. При это восьмой месяц в году, август, пройдёт статично, без особых потрясений.