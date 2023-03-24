Пятница, 24 марта, 2023
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Нумеролог Кочетова назвала пять имён, кто в ближайшее время разбогатеет

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2023 год для многих станет одним из самых удачных и счастливых в жизни. Во многом поспособствует этому энергетика его покровителя – Чёрного Кролика (Кота). В интервью порталу «А теперь внимание» нумеролог Дарья Кочетова назвала пять имён, чьи носители станут счастливы до безумия уже в ближайшее время.

Огромный финансовый успех обрушится на женщин с именами Ольга, Анастасия, Оксана и Александра. Также несметные богатства могут ожидать мужчин с именем Роман.

При этом Анастасия Кочетова убеждена: привлечь финансовую удачу в свою жизнь может каждый вне зависимости от имени.

– Будьте активными на работе, смелее делитесь своими идеями, рискуйте и стройте планы. Сейчас надо все силы сосредоточить на карьере, а остальные сферы подождут наилучшего для этого периода, – сказала она.

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