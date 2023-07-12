Российский прогност Джули По делает акцент на двух важных периодах этого года, способных повлиять на всю мировую политику – апреле и августе. Именно в эти месяцы будут наблюдаться самые ожесточенные политические баталии, военные в том числе. Прогноз уже начал сбываться.
Для начала вспомним, что же принес нам апрель. Безусловно, граждан страны взволновала новость о том, что Госдума в апреле приняла в первом чтении законопроект об участии срочников в миротворческих миссиях. Сейчас в них могут участвовать добровольно только контрактники, в последующем – служащие по призыву после прохождения дополнительной подготовки.
Нумеролог напомнила сказанные ранее свои слова о том, что будут привлекаться люди, расширяющие ряды нашей армии:
При этом законопроект об участии срочников в миротворческих операциях, по мнению нумеролога, связан не с проведением специальной военной операции, а с другими локальными войнами, которые будут появляться в ближайшее время.
В целом, как уже было сказано ранее, Джули По делала акцент на апреле и августе этого года, ключевых периодах года. Последний месяц лета способен также сильно изменить ход мировой политики. По расчетам нумеролога у России выпадают знаки начала договорённостей, соглашений, переговоров, которые будут проходить напряжённо.
Забегая вперед, отметим, что осень, по словам нумеролога, принесет завершение определённых крупных процессов: высока вероятность начала процесса переговоров об урегулировании конфликта.