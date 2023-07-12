Нумеролог Джули По: Август повлияет на мировую политику

Российский прогност Джули По делает акцент на двух важных периодах этого года, способных повлиять на всю мировую политику – апреле и августе. Именно в эти месяцы будут наблюдаться самые ожесточенные политические баталии, военные в том числе. Прогноз уже начал сбываться.

Для начала вспомним, что же принес нам апрель. Безусловно, граждан страны взволновала новость о том, что Госдума в апреле приняла в первом чтении законопроект об участии срочников в миротворческих миссиях. Сейчас в них могут участвовать добровольно только контрактники, в последующем – служащие по призыву после прохождения дополнительной подготовки.

Нумеролог напомнила сказанные ранее свои слова о том, что будут привлекаться люди, расширяющие ряды нашей армии:

– Это будет не так, как происходило 21 сентября 2022 года, набираться будут те, кто и так должен служить. Что, собственно, и случилось весной.

При этом законопроект об участии срочников в миротворческих операциях, по мнению нумеролога, связан не с проведением специальной военной операции, а с другими локальными войнами, которые будут появляться в ближайшее время.

– Это связано именно с нарастающей угрозой на Ближнем Востоке и, скорее всего, подготовленных срочников будут бросать в котел более тяжких боев, чем те, которые происходили в течение этих полутора лет непосредственно на Украине, – убеждена футуролог.

В целом, как уже было сказано ранее, Джули По делала акцент на апреле и августе этого года, ключевых периодах года. Последний месяц лета способен также сильно изменить ход мировой политики. По расчетам нумеролога у России выпадают знаки начала договорённостей, соглашений, переговоров, которые будут проходить напряжённо.

– Это определённые огорчения, разногласия, конфликты. Часто могут сделки срываться, но тем не менее это уже начало определенных переговоров. Я уже не говорю о том, что в августе будет окончательная битва, снова применение тяжелого оружия и уже всему миру будет понятно, что эти жертвы никому не нужны. В августе идет крупное отступление украинских военных и разочарование в своих деловых партнерах, – делится Джули По.

Забегая вперед, отметим, что осень, по словам нумеролога, принесет завершение определённых крупных процессов: высока вероятность начала процесса переговоров об урегулировании конфликта.