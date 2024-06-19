НТВ покажет сериал «Приставы» с Чадовым, Поповой и Анастасией Заворотнюк

В понедельник, 24 июня, в эфире телеканала НТВ состоится премьера сериала «Приставы» (16+). Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Картина расскажет о работе сотрудников территориального подразделения службы судебных приставов: как они ведут дела, сталкиваются с преступниками, шантажом, похищениями и даже убийствами. Главные роли в сериале исполнили Андрей Чадов, Анна Попова, Александр Никитин, Наталия Антонова, Кирилл Мелехов и заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк: эта роль стала для неё последней.

Егор Грачёв (Андрей Чадов) – начальник отдела судебных приставов. Каждый день он и его коллеги занимаются возмещением ущерба и взысканием долгов. Егор прекрасно понимает, что закон и справедливость не всегда идут рука об руку. И нередко действует в обход инструкций: помогает фигурантам выйти из сложных ситуаций. У Грачёва постоянно возникают проблемы с отделом по противодействию коррупции. Фигуранты, пытаясь подставить сотрудников, частенько идут на различные ухищрения. Но у Егора, ко всему прочему, есть личные неприязненные отношения с начальником соседнего отдела – они влюблены в одну девушку.

Владимир Нахабцев, режиссёр-постановщик: «Я думаю, что этот сериал стоит посмотреть ещё и потому, что это последняя роль Насти Заворотнюк. Настя – большой профессионал, очень нежный, порядочный человек. Это была не первая моя работа с ней, раньше я уже снимал её в главной роли в другом проекте. В «Приставах» она появляется в нескольких сериях. Настя играла судью, которая в прошлом посадила человека. И вот спустя много времени он вышел, стал угрожать ей и хочет отомстить. А наши главные герои защищают её. Хочу сказать, что у нас была отличная команда, мне посчастливилось поработать со многими талантливыми артистами».

Андрей Чадов, исполнитель роли Егора Грачёва: «Меня сразу привлекла необычная история. Интересно представить себя на месте людей, которых никто не любит – заглянуть за кулисы жизни судебных приставов. Мой персонаж немного отличается от большинства своих коллег, но при этом всё равно является частью системы. Мы с режиссёром проекта, Владимиром Нахабцевым, тщательно прорабатывали образ моего героя, чтобы точнее отразить его внутренние противоречия».

О работе судебных приставов общество имеет довольно смутное представление. В основном все считают, что судебный пристав – это тот, кто отбирает имущество у должников. Но приставы заняты не только взысканием долгов: главная задача этой службы не отобрать, а возвратить, возместить.

«Сериал «Приставы» – это очень человечная история про самых настоящих профессионалов, которые служат на благо обществу, параллельно с этим переживая личные потрясения. Про профессию приставов кино практически не снимают, чаще в фильмах появляются оперативники, у которых постоянные погони, драки и интриги. Поэтому можно сказать, что это достаточно неизведанная область творчества. Мне кажется, что в сознании народа укоренилось, что судебными приставами работают не самые хорошие люди, которые отбирают у людей последнее за долги, хотя на самом деле это не так. Наши герои очень многогранны, они стараются помогать людям, попавшим в самые трудные жизненные ситуации, и бороться за справедливость любыми законными способами», – поделился Владимир Нахабцев.

Кирилл Мелехов, исполнитель роли Дениса Краснова: «В этом проекте меня привлёк сценарий: у каждого персонажа есть своя линия, драма и стремление изменить жизнь к лучшему. В сериале я играю пристава по имени Денис Краснов, это суровый, но оптимистичный герой. Для себя я вынес, что в работе этих сотрудников важно не поддаваться эмоциям. Они приходят исполнить законные решения суда и должны следовать букве закона. Над проектом трудилась удивительная и профессиональная команда: Андрей Чадов, Сергей Годин, Анастасия Заворотнюк и режиссёр Владимир Нахабцев. С ними было легко работать. Приятно, что НТВ делает интересные проекты и знакомит зрителей с такими необычными профессиями».

Работа над проектом велась в тесном сотрудничестве с представителями Федеральной службы судебных приставов. Многие истории, которые увидят зрители на экране, основаны на реальных ситуациях, с которыми приходилось иметь дело сотрудникам службы.